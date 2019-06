Elton John Day: ecco la programmazione speciale oggi su VH1!

Oggi su VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, arriva una programmazione speciale dedicata a Elton John, vera e propria star della musica mondiale capace di raggiungere nella sua carriera risultati eccellenti e spesso inarrivabili.

Elton John è infatti uno degli artisti solisti di maggior successo di sempre, con all'attivo 38 dischi d'oro e 31 album platino e multi-platino e con più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È suo anche il record per il singolo col maggior numero di vendite della storia della musica: Candle in the wind ha infatti venduto più di 33 milioni di copie. In occasione dell'uscita nei cinema della pellicola Rocketman, che racconta il fantastico percorso di trasformazione di Elton John da timido pianista prodigio a superstar internazionale e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione del film, VH1 propone una serie di appuntamenti interamente pensati per celebrare l'artista inglese, a partire dalle 17:00.

Rocketman, un primo piano di Elton John al photocall di Cannes 2019

Si inizia con Best of Elton John, una rotazione speciale con i migliori successi del "messia del rock", come venne ribattezzato nel 1970 dalla stampa statunitense in occasione dell'uscita di uno sei suoi capolavori: Your Song. Alle 18:30 spazio a Movie Special Rocketman, appuntamento dedicato al film nelle sale, con interviste ed esclusivi momenti di backstage. È poi il turno, alle 19:00, di una storica performance di Elton John, quella del 1990 realizzata per MTV Unplugged, interamente piano e voce (e con alcuni dei suoi più grandi successi, come Candle in the wind, Tiny dancer e Sacrifice).

Chiude la programmazione speciale pensata da VH1 per omaggiare il Baronetto, Best Of Elton & Friends, in onda alle 20:00: una rotazione di videoclip di artisti che hanno collaborato con lui lungo tutta la sua carriera, da George Michael con Don't let the sun go down on me ai Blue con Sorry seems to be the hardest word, fino a RuPaul in Don't go breaking my heart.