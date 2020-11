Elsa Raven, la signora dell'orologio della torre di Ritorno al futuro, morta a 91 anni

Elsa Raven, nota per i ruoli in Ritorno al futuro e Amen, è morta martedì 3 novembre 2020 all'età di 91 anni. La conferma dall'agente dell'attrice il quale ha dichiarato a Deadline che la Raven è morta nella sua casa di Los Angeles.

Nata Elsa Rabinowitz, cambiò il cognome in Raven quando cominciò a recitare a teatro divenendo celebre sulla scena di New York City. Successivamente venne notata da televisione e cinema debuttando sul grande schermo nel 1970 in I killers della luna di miele.

Elsa Raven ha un piccolo, ma memorabile ruolo in Ritorno al futuro dove interpreta la signora dell'orologio della torre, pronunciando la frase "Salva l'orologio della torre!" mentre si raccolgono donazioni locali per preservare l'orologio così com'è, in opposizione all'iniziativa del sindaco Wilson di sostituirlo. La vediamo anche in Amityville Horror nel ruolo dell'agente immobiliare che vende la casa aledetta. Il suo ultimo ruolo risale al 2011 in Answers to Nothing.

Sebbene molte delle scene da lei interpretate in Titanic nel ruolo di Ida Strauss siano state tagliate, la possiamo apprezzare nel video del brano di Celine Dion My Heart Will Go on. Sul piccolo schermo Elsa Raven è apparsa in Willy, Il Principe di Bel Air, Seinfeld, General Hospital, Wiseguy, Days Of Our Lives e Amen.