Elon Musk si scusa per aver paragonato George Soros a Magneto: "È ingiusto per Magneto"

Il CEO di Twitter e celeberrimo uomo d'affari americano Elon Musk si è scusato pubblicamente per un suo recente tweet in cui faceva riferimento a George Soros e all'iconico cattivo degli X-Men, Magneto: il fondatore di Tesla ha nuovamente lasciato tutti a bocca aperta dicendo che il suo paragone, in realtà, è ingiusto nei confronti del villan dei fumetti.

Musk è un noto amante di contenuti tradizionalmente considerati "da nerd" e ha condiviso spesso il suo amore per il mondo dei fumetti, per il franchise di Star Wars e per l'adattamento di HBO del videogame The Last of Us. Il miliardario è persino apparso in Iron Man 2 del 2010, consolidando anche il suo amore per il mondo della Marvel.

Di recente Musk ha paragonato l'imprenditore George Soros al cattivo degli X-Men, e dopo le critiche ricevute ha deciso di rincarare la dose, scusandosi scherzosamente sulla piattaforma social con Magneto e non con il famigerato banchiere ungherese naturalizzato statunitense.

Dopo aver attirato l'attenzione dell'Anti-Defamation League e sollevato molte polemiche online, Musk ha pubblicato un nuovo tweet in cui spiegava che aveva intenzione di "scusarsi per questo post", per poi prendere in giro tutti dicendo: "È stato davvero ingiusto nei confronti di Magneto." Elon Musk ha scelto di paragonare Soros al cattivo degli X-Men, sostenendo che proprio come il villan dei fumetti anche il noto imprenditore "odia l'umanità, ha cattive intenzioni e vuole distruggere la nostra civiltà."