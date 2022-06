"Elon Musk è il padre della figlia di Amber Heard", rivela una fonte anonima

La figlia di Amber Heard, Oonagh Paige, sarebbe soltanto una sorta di "assicurazione finanziaria" per l'ex moglie di Johnny Depp: la bambina, infatti, sarebbe la figlia di Elon Musk secondo quanto rivelato da una fonte anonima che, verosimilmente, è un'amica intima dell'attrice hollywoodiana.

La Heard, che non poteva avere un bambino a causa dei suoi problemi di fertilità, si è rivolta ad una madre surrogata per mettere al mondo la sua primogenita. Amber, in un'intervista recente, ha rivelato di aver "pianificato" la nascita di Oonagh, decidendo di farla nascere "alle sue condizioni".

Anche se nessuno sa con certezza chi sia veramente il donatore scelto dalla star di Aquaman, un'amica intima dell'attrice ha rivelato ad una serie di testate giornalistiche statunitensi che Amber "ha messo al mondo sua figlia come sorta di piano finanziario, nel caso in cui dovesse avere problemi economici in futuro".

L'amica di Amber Heard ha quindi svelato che quando l'attrice usciva con il miliardario di Space X, la coppia ha preso la decisione di congelare i propri embrioni, suggerendo che in realtà sia proprio il proprietario di Tesla il vero padre della bambina.