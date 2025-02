Elodie mostra il vibratore che le fa compagnia a Sanremo 2025 in un video: "Questo non è un telefono..."

Ospite del format di Vogue, In the bag, Elodie ha svelato di aver portato a Sanremo 2025 anche un vibratore, perchè il Festival può essere molto stressante.

"In the bag" è uno dei format più noti di Vogue. In occasione di Sanremo 2025 è diventato "In the Sanremo bag" e ha chiesto a molte delle protagoniste del Festival cosa si nasconde nelle borse che hanno portato in Liguria. Elodie ha svelato di non aver rinunciato a un vibratore, perchè la settimana santa della TV può essere molto stressante.

"Questo non è un telefono": il sex toy di Elodie su Vogue

Cosa c'è nella borsa viola firamta Versace di Elodie? Ci sono le chiavi di casa, perchè "sapere di avere un posto in cui tornare è fondamentale", ci sono le girelle di liquirizia, il mascara, dei grandi occhiali dietro cui nascondersi... E poi un sex toy, per il piacere personale e per alleviare lo stress. "In queste giornate ovviamente nervose... No, questo non è un telefono!" spiega la cantante, in gara con il brano Dimenticarsi alle 7. "Queste sono giornate dove c'è della tensione, quindi quando sei nervosa, vrrr!".

Una rivelazione che non tutti in rete sembrano aver apprezzato, ma che sicuramente rappresenta un modo per parlare di un argomento, come il piacere femminile, ancora circondato da tanti tabù.

Da quando è a Sanremo, Elodie si è resa anche protagonista di una gaffe in diretta nel pomeriggio di Rai 1. In collegamento con La vita in diretta, ha salutato il conduttore, Alberto Matano, apostrofandolo però come l'altro Matano del piccolo schermo famoso in Italia, il comico Frank. Davanti alle risate dallo studio, Elodie si è giustificata con grande ironia: "Ma io sono una rincoglionita. Famosissima per questo in Italia, tra le varie cose. Cantante e rincoglionita".