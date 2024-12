Elodie e una concorrente del Grande Fratello: svelata una parentela inaspettata

La cantante, che vedremo per la quarta volta a Sanremo, ha un legame di parentela con una delle gieffine di questa edizione del reality show.

Una rivelazione sorprendente arriva direttamente dalla Casa del Grande Fratello: Jessica Morlacchi, l'ex cantante dei Gazosa, ha confessato di essere la cugina di secondo grado di Elodie. Una parentela che ha lasciato di stucco non solo i suoi compagni di avventura, ma anche i fan del programma, che hanno immediatamente reso virale la notizia sui social.

Una parentela che incuriosisce

Tutto è accaduto durante una tranquilla partita a carte tra Jessica, Stefania Orlando e altre compagne di gioco. In sottofondo risuonava Black Nirvana, il brano di Elodie. Sentendo la canzone, Stefania Orlando ha iniziato a canticchiarla, scatenando la reazione spontanea di Jessica: "Ma lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?"

Di fronte alla sorpresa generale, Jessica ha subito chiarito la natura del legame familiare: "I nostri nonni erano fratelli." Elodie, all'anagrafe Elodie Di Patrizi, è nata a Roma nel 1990, mentre Jessica, classe 1987, ha conquistato il pubblico giovanissima come voce dei Gazosa. La parentela tra le due non è del tutto chiara.

Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello

La gieffina, infatti, non ha precisato se i nonni a cui si riferiva sono del lato paterno o materno. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web grazie ai fan del Grande Fratello, che hanno immortalato il momento condividendo il video catturato da Mediaset Extra su X (ex Twitter).

Molti si sono chiesti come mai questa informazione non fosse mai emersa prima, considerata la popolarità di entrambe. Mentre Jessica si trova sotto i riflettori del reality show, Elodie si prepara a calcare per la quarta volta il palco di Sanremo 2024 con il brano Dimenticarsi alle 7, che la cantante ha definito "un dramma", quando Carlo Conti durante la trasmissione Sarà Sanremo le ha chiesto di cosa parlasse.