Elliot Page alla Settimana della Moda di Parigi con le crocs da brivido (FOTO)

Elliot Page ha sfilato con un paio di crocs da brivido durante la Settimana della Moda di Parigi, rendendo omaggio a Balenciaga, casa di moda spagnola con sede in Francia.

Elliot Page ha recentemente sfilato sul red carpet di Balenciaga per la Settimana della Moda di Parigi e l'intero web sta letteralmente perdendo la testa per le sue Crocs. Sabato 2 ottobre la casa di moda spagnola con sede a Parigi ha tenuto la sua sfilata per la primavera 2022.

Elliot Page in un photoshoot su Time

I modelli famosi includevano il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e l'attore francese Isabelle Huppert, ma la star indiscussa dello spettacolo era Elliot Page, il quale ha sfilato con indosso un un ampio abito nero e un paio di Crocs goth con plateau.

Un utente di Twitter ha scritto: "Sono le BALENCIAGA PLATFORM CROCS! Spero che sappia quanto amo e sostengo questa sua coraggiosa scelta di stile, oh mio Dio, Elliot ti amo", mentre un altro ha commentato: "Si, Elliot Page è il modello della serata. Sì, quelle sono le crocs di Balenciaga. No, non sto bene".

Elliot Page è sulla buona strada per diventare un'icona della moda: proprio il mese scorso la star ha partecipato al Met Gala, indossando un vestito incredibile con cui ha onorato Oscar Wilde. Quella al Met è stata la sua prima apparizione sul tappeto rosso da quando ha dichiarato di essere transgender nel dicembre del 2020.