Elliot Page è su Raya, un'app di incontri ultra-esclusiva per le star

Secondo quanto riferito da Page Six Elliot Page è su Raya: un'app di incontri ultra-esclusiva riservata soltanto alle star. Il profilo include immagini dell'attore con il suo cane e uno scatto in cui posa con una felpa, la cui scritta recita "proteggi i bambini trans". La canzone "Don't Let It Bring You Down" di Annie Lennox e Steven Lipson è la 'theme' ufficiale del profilo della stella del cinema statunitense.

The East: Ellen Page in una scena del thriller

Il sito, accessibile solo tramite invito, è noto per i suoi utenti famosi: Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore e Chelsea Handler. Page, 34 anni, ha annunciato lo scorso dicembre tramite Instagram di essere transgender: "Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato di essere stato in grado di arrivare a questo punto della mia vita."

"Non so neanche da dove iniziare, non potete immaginare quanto sia straordinario riuscire finalmente ad amarmi abbastanza da essere libero di essere chi sono veramente". Ha continuato la star. "Adoro essere trans e queer. E più mi stringo forte e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero".

Elliot Page e sua moglie Emma Portner

Elliot Page, divenuto famoso principalmente grazie all'interpretazione nel film Juno per il quale ha ricevuto la candidatura all'Oscar, si è anche impegnato ad aiutare gli altri: "A tutte le persone trans che ogni giorno affrontano molestie, disprezzo, abusi e minacce di violenza: ti vedo, ti amo e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio".