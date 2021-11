Elliot Page mostra gli addominali in un nuovo selfie davanti allo specchio (FOTO)

Elliot Page ha sfoggiato i suoi addominali in un selfie allo specchio senza maglietta ricevendo una moltitudine di commenti: la foto è stata postata su Instagram questa domenica e immortala la star dopo i festeggiamenti del giorno del Ringraziamento.

Il candidato all'Oscar, 34 anni, ha scritto nella didascalia dello scatto: "Oh bene, il mio nuovo telefono funziona". Molte persone comuni e decine di star hanno commentato l'immagine di Page: "Brooooo", ha scritto Tommy Dorfman. "Nuovo telefono??" ha commentato Awkwafina, mentre Rain Phoenix ha risposto con una serie di emoji di fuoco.

Elliot Page in un photoshoot su Time

Page ha precedentemente rivelato l'esito del suo intervento chirurgico, una mastectomia sottocutanea, in una foto a bordo piscina che ha pubblicato lo scorso maggio, in cui ha indossato il suo primo costume da bagno da uomo. "Il mio primo costume da bagno Trans", ha scritto l'attore nella didascalia della foto, utilizzando gli hashtag "#transjoy" e "#transisbeautiful".

In un'intervista pubblicata dalla rivista Time, Elliot Page ha dichiarato: "Voglio parlarvi della mia esperienza per un paio di motivi. Principalmente, però, voglio che le persone sappiano che l'intervento non mi ha soltanto cambiato la vita, me l'ha salvata ed è così per molti di noi."