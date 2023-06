Elliot Page: 'Ho avuto una relazione segreta con Kate Mara mentre frequentava Max Minghella'

Nel suo nuovo libro di memorie Elliot Page si è aperto per la prima volta a proposito delle sue relazioni passate, svelando anche un triangolo amoroso tra lui, Kate Mara e il suo allora fidanzato, Max Minghella. In un estratto pubblicato da People, Page - che si è dichiarato gay nel 2014 e successivamente ha annunciato la sua transizione di genere - ha scritto che lui e Mara hanno avuto una relazione segreta, almeno inizialmente, dopo essersi conosciuti sul set di X-Men: Giorni di un futuro passato.

"La prima persona di cui mi sono innamorato, dopo che mi hanno spezzato il cuore, è stata Kate Mara. Aveva un fidanzato all'epoca, il delizioso e talentuoso Max Minghella", ha spiegato Page, aggiungendo che Minghella all'epoca non sapeva niente e che in seguito ha scelto di sostenere Mara nell'esplorare la sua relazione con Elliot.

Page ha rivelato che "questo è successo subito dopo che mi sono dichiarato gay, per me era un momento di esplorazione e di cuore spezzato. Credo che la mia relazione, o come volete chiamarla, con Kate rappresenti molto bene una certa dinamica in cui mi sono sempre trovato, cioè innamorarmi di persone che - credo che capiti a molti di noi - non sono completamente disponibili."

"L'attrazione che c'è all'inizio, gli alti e bassi, l'effetto della serotonina... poi tutto svanisce. Penso che sia stato un motivo ricorrente nella mia vita", ha continuato Elliot Page, rivelando anche di essere ancora legato a Kate: "L'amore e la cura che abbiamo l'uno per l'altra sono una cosa speciale che è distinta dall'intimità di cui ho parlato".