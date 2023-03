Ellie Kemper, star di The Office, protagonista di una nuova serie per ABC

Ellie Kemper, nota per i suoi ruoli in The Office e Unbreakable Kimmy Schmidt, ha ottenuto un ordine per un pilot dalla ABC.

La Kemper sarà la protagonista di una nuova serie intitolata provvisoriamente Drop Off, adattamento della commedia britannica Motherland. Secondo Variety, che per primo ha riportato la notizia, la serie era stata precedentemente programmata da Lionsgate per Hulu. Kemper sarà anche produttrice esecutiva della serie, frutto degli sforzi congiunti di Lionsgate e ABC Signature.

Secondo la sinossi della serie, "Julia (Ellie Kemper) è una mamma lavoratrice in crisi. Con l'aiuto dei nuovi amici Calvin e Liz, Julia scopre che di tanto in tanto potrebbe riuscire a conciliare lavoro e genitorialità. Questa è una commedia per chiunque abbia lasciato i figli a scuola, tirato un sospiro di sollievo... e poi si sia reso conto che è domenica".

La Kemper si è tenuta occupata recentemente, apparendo in The Great American Baking Show e nella commedia di prossima uscita su Netflix intitolata Happiness for Beginners. Dopo la conclusione di Unbreakable Kimmy Schmidt, l'attrice è apparsa anche nel tanto criticato sequel di Home Alone della Disney.