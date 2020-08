Ellen DeGeneres, Sofia Vergara precisa ai suoi fan “Non sono mai stata una vittima”.

Sofia Vergara difende Ellen DeGeneres dagli attacchi dei suoi stessi fan. In questi giorni sono diventate virali alcune clip nelle quali la conduttrice prendeva in giro l'attrice di Modern Family per il suo inglese caratterizzato da un accento straniero. La star di Modern Family ha voluto mettere le cose in chiaro scrivendo su Twitter: "Sono sempre stata coinvolta nello scherzo".

Sofía Vergara è stata più volte ospite dello show di Ellen DeGeneres, in questi giorni i fan dell'attrice di origini colombiane hanno accusato la conduttrice di essersi presa gioco della pronuncia inglese della loro beniamina. Sofia ha voluto mettere un freno a queste critiche con un Twitter in cui scrive "Due attrici comiche che si divertono tra loro per intrattenere. Non sono mai stata una vittima, ragazzi, sono sempre stata coinvolta nello scherzo". La Vergara ha anche allegato la clip su cui si erano concentrate le critiche dei fan. Quando la DeGeneres scherza sulle difficoltà di Sofia a pronunciare alcune battute di uno spot commerciale che stavano girando insieme la star colombiana risponde: "A te avevano fatto leggere prima la sceneggiatura perché eri più famosa e più anziana di me" aggiungendo che durante lo spot: " ad Ellen la facevano sembrare carina mentre a me facevano dire le cose importanti".

Sofia Vergara ha costruito parte della sua popolarità sul suo accento colombiano nella serie Modern Family, Gloria, il suo personaggio veniva costantemente preso in giro dal marito per il suo modo di parlare. Le accuse di razzismo contro Ellen DeGeneres sono parte della campagna messa in piedi contro la conduttrice dopo le accuse di una parte dei dipendenti di The Ellen DeGeneres Show che avevano parlato di ambiente di lavoro tossico e accusato alcuni membri dello staff di razzismo e comportamento sessuale inappropriato. Dopo un'indagine interna la Warner Bros Television ha licenziato tre produttori dello show: il produttore esecutivo Ed Glavin, il co-produttore esecutivo Jonathan Norman e il capo degli autori Kevin Leman.