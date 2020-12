Ellen DeGeneres svela di essere positiva al Covid-19, stop alle riprese del suo show

Ellen DeGeneres ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 e le riprese del suo talk show sono quindi sospese fino a dopo le festività natalizie.

La conduttrice ha comunicato via Twitter la notizia rassicurando inoltre i fan sulla sua situazione di salute.

Nel suo messaggio Ellen DeGeneres ha dichiarato: "Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultata positiva al test per il Covid-19. Fortunatamente mi sento bene attualmente. Chiunque è stato a stretto contatto con me è stato avvisato e sto seguendo tutte le linee guida previste. Ci rivedremo dopo le feste. Per favore, state in salute e al sicuro".

Le riprese del talk show erano ricominciate a ottobre con un numero ristretto di persone previsto per il pubblico in studio, posizionate a distanza e seguendo i protocolli per la sicurezza che prevedevano l'uso di mascherine e i test.

L'annata non è stata particolarmente positiva per Ellen che a settembre ha dovuto fare i conti anche con le accuse riguardanti un ambiente di lavoro considerato "tossico", situazione che ha portato a numerosi cambiamenti nello staff dello show al centro di accuse riguardanti commenti razzisti e comportamenti molesti.

