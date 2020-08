Ellen DeGeneres, l'ex fidanzata Anne Heche parla delle accuse e affonda il colpo

Anne Heche, ex compagna di Ellen DeGeneres, ha parlato delle accuse che sono state rivolte in questi giornali alla conduttrice televisiva. Intervistata da Vulture l'attrice ha detto: "Ellen sta esattamente dove vuole stare".

Anne Heche e Ellen DeGeneres hanno fatto scalpore quando nel 1997 annunciarono il loro fidanzamento, le due star sono state insieme per circa tre anni, Anne partecipò anche ad alcune puntate della sitcom Ellen, dove conobbe il cameraman Coley Laffoon che avrebbe sposato un anno dopo. Anne Heche e Ellen DeGeneres non sono più in contatto e per questo Anne ritiene di non essere la persona più adatta a parlare della bufera mediatica che ha travolto la sua ex compagna, accusata di aver favorito un ambiente di lavoro tossico dietro le quinte del suo show.

Anne Heche nel remake di Psycho

"Non parlo con Ellen da anni", ha detto l'attrice di The Brave aggiungendo: "Mi piacerebbe parlare con le persone che sono in contatto con lei in questo momento". Anne alla fine ha comunque parlato della sua ex compagna usando varie metafore: "Se sono da qualche parte e non mi piace quello che sta succedendo in quel posto e ci resto è colpa mia". Poi l'attrice, che lo scorso anno ha divorziato dall'attore James Tupper, ha detto: "Mi chiederei quali sono le azioni che mi hanno portato in quella situazione e perché non riesco ad uscirne facilmente se è qualcosa in cui non voglio essere coinvolta?". Anne ha concluso dicendo: "Ellen sta esattamente dove vuole stare e questo è il suo modo per andare avanti nella sua avventura".

Dopo le accuse di una parte dei dipendenti di The Ellen DeGeneres Show che avevano parlato di ambiente di lavoro tossico e accusato alcuni membri dello staff di razzismo e comportamento sessuale inappropriato, ieri la la Warner Bros Television ha licenziato tre produttori dello show: Ed Glavin, produttore esecutivo, Jonathan Norman, co-produttore esecutivo, e Kevin Leman, capo degli autori che ha sempre negato di aver avuto atteggiamento sessualmente inappropriati. Altri due produttori Mary Connelly e Andy Lassner sono stati "assolti" dall'indagine. interna.