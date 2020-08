Ellen DeGeneres, un ex dipendente accusa: il suo show somigliava a Il diavolo veste Prada

Secondo nuove accuse Ellen DeGeneres avrebbe creato nel suo show un ambiente di lavoro simile a quello descritto ne Il Diavolo veste Prada, il film del 2006 in cui Meryl Streep è la spietata direttrice della rivista americana Runway.

Meryl Streep e la costumista Patricia Field sul set de Il diavolo veste Prada

Nel 2007 Meryl Streep conquistò il suo ennesimo premio vincendo il Golden Globe per il ruolo di Miranda nella commedia Il diavolo veste Prada. Un personaggio a cui è stata paragonata Ellen DeGeneres, almeno stando alle dichiarazioni di un ex-assistente intervistata dal programma radiofonico australiano Stav, Abby & Mat. La donna, che non ha voluto rivelare la sua identità, ha confermato le accuse fatte da alcuni membri dello staff dello show che hanno parlato di un ambiente di lavoro tossico e ha aggiunto che alcune persone sopportano tutto per il bene del loro curriculum

"È un po' come Il diavolo veste Prada. 'Tutti cercano di arrivare alla fine dell'anno", ha dichiarato l'ex operatrice aggiungendo "è molto importante avere questo tipo di esperienza nel proprio curriculum". L'ex lavoratrice ha affermato di aver lavorato spesso per 10 ore al giorno nello show, ma ha aggiunto che non era questo il vero problema: "Essere pagati per straordinari, poter bere in una giornata calda sono diritti fondamentali", ha detto e ha precisato "Se lo chiedevamo, ci veniva detto detto, beh, ecco la porta".

Anche altri ex membri dello staff si sono recentemente pronunciati contro Ellen DeGeneres sostenendo che ha consentito che l'ambiente di lavoro si incancrenisse. Tra le accuse mosse dai dipendenti ci sono quelle di razzismo e cattiva condotta sessuale da parte di alcuni membri dello staff, su cui Ellen avrebbe chiuso un occhio. La DeGeneres ha scritto un promemoria ai suoi dipendenti dicendosi dispiaciuta e che avrebbe fatto di tutto per apportare le necessarie modifiche all'interno del suo show. La WarnerMedia ha avviato un'indagine ufficiale su The Ellen DeGeneres Show per capire che tipo di infrazioni ci siano state all'interno del programma e come intervenire.