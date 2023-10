Ellen Burstyn 'Ecco perché continuo a recitare a 90 anni'

Durante una recente intervista rilasciata in esclusiva a Interview magazine insieme alla sua co-star di Law & Order: Organized Crime, Christopher Meloni, Ellen Burstyn ha spiegato perché continua a recitare nonostante la sua età, dicendosi meravigliata delle opportunità che continua a ricevere a oltre 90 anni.

Ricordiamo che la star sta riprendendo un ruolo che ha interpretato per la prima volta più di 50 anni: si tratta della nuova pellicola intitolata L'Esorcista - Il credente; la Burstyn, parlando del film, ha definito "bizzarra" la quantità di offerte che continua a ricevere.

Ellen Burstyn in una scena drammatica di Requiem for a Dream

"Compio 91 anni a dicembre e sono più impegnata di quanto possa ricordare in qualsiasi momento della mia carriera", ha affermato l'attrice. Durante la conversazione, che ha avuto luogo all'inizio di luglio di quest'anno, la Burstyn stava "gestendo" la produzione di due film in arrivo in autunno.

"E non lo capisco affatto, non proprio riesco a capire il motivo di tutto questo. Voglio dire, basta pensare allo storico pregiudizio legato all'età a Hollywood? Come ho fatto a rimanerne fuori? In tutta onestà non me lo spiego e non ci sono molti altri esempi in giro", ha continuato la Burstyn.

Ellen Burstyn in una scena de L'albero della vita

Meloni, 62 anni, le ha chiesto a cosa attribuisce tutto ciò, al che l'attrice ha risposto: "Non lo so, tranne forse il fatto che tutti gli altri che potevano interpretare quei ruoli sono già morti, quindi sono l'unica attrice ancora in piedi che può interpretare la bisnonna o qualcosa del genere."