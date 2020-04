Elle: le scene di sesso che furono tagliate dal film

Isabelle Huppert nel 2017 ha ottenuto una candidatura alla miglior attrice protagonista per Elle. Un evento molto raro per un'interprete di madrelingua non anglofona. La sua performance in Elle di Paul Verhoeven le è valsa l'attenzione dell'Academy, nonostante le sia stata preferita Emma Stone per la vittoria finale. Secondo l'editor Job ter Burg, oltre mezz'ora di scene di sesso (e non solo) sono state tagliate in sede di montaggio finale.

Tra le sequenze cancellate ci sono una festa di Capodanno con i personaggi principali, eliminata perché il regista pare l'abbia trovata ridondante dopo la scena di Natale. Verhoeven ha scelto di tagliare anche alcune scene di sesso tra Michèle (Isabelle Huppert) e Robert (Christian Berkel). Inoltre sarebbe dovuta comparire una sequenza nella quale si mostra la morte del gatto di Michèle, spiegando la sparizione dell'animale nel film.

Elle racconta la storia di Michèle, un'importante manager di un'azienda videoludica che subisce uno stupro da un uomo col volto coperto nella sua abitazione. Nonostante lo shock, Michèle decide di non denunciare l'accaduto e di iniziare un'indagine personale. La situazione viene stravolta quando durante un'aggressione successiva, Michèle toglie il passamontagna all'uomo e vede il suo volto.

Adattamento cinematografico del romanzo Oh... di Philippe Dijan, Elle - con protagonista Isabelle Huppert - venne presentato al Festival di Cannes 2016 e vinse il Golden Globe per il miglior film straniero.