Elle Fanning parla di un farmaco dimagrante letale che "cuoce" vive le persone in un podcast

Elle Fanning realizzerà, in collaborazione con Jessica Wapner, un podcast dedicato a un controverso farmaco dimagrante che aiuta anche i bodybuilders ed è stato accusato di avere delle conseguenze drammatiche e letali su chi lo assume.

Il progetto si basa su una storia pubblicata dall'ex giornalista di Newsweek nel mese di gennaio su The Daily Beast ed è stato commissionato da Vespucci Group.

La star di The Great realizzerà quindi One Click per Cadence13, adattando The Deadly Internet Diet Drug That Cooks People Alive. Elle Fanning sarà produttrice e voce narrante degli episodi che parlano di DNP, una sostanza chimica usata inizialmente nella seconda Guerra Mondiale e recentemente venduta via internet come pillola dimagrante e aiuto per chi fa bodybuilding, con risultati letali. Fanning e Wapner esploreranno le tematiche dell'immagine e della salute mentale, svelando come questo dà vita a una catena di eventi.

Il titolo fa riferimento al fatto che un solo click ha il potere di cambiare una vita per sempre. La prima stagione debutterà nei primi mesi del 2021.

Elle Fanning ha dichiarato: "Sono elettrizzata nel collaborare con Cadence 13, Jessica Wapner e Vespucci Group per realizzare un podcast che spero inizi una conversazione importante tra i miei coetanei. Le nostre vite sono consumate dai social media e da internet e dobbiamo essere consapevoli della negatività che può alimentare e dei modi in grado di fare male con cui si possa usare male il mezzo. Persino io mi ritrovo a fare i paragoni tra le mie gambe e quelle degli altri su Instagram. Attraverso le indagini di Jessica sul DNP, una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare, speriamo di scoprire ed esporre chi punta le persone più vulnerabili. Non si tratta di una storia di sostanze, ma di ventunenni che sono stati bruciati vivi dall'interno cercando di raggiungere un obiettivo non tangibile di quelli che sono gli standard di bellezza della società contemporanea".