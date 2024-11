Elizabeth Olsen non si è mai impegnata tanto per un film quanto per Love Child di Todd Solondz

Ottenere un ingaggio a Hollywood è già abbastanza difficile, ma cercare di realizzare un film indipendente sta diventando quasi impossibile, anche per artisti del calibro di Todd Solondz.

Dopo una carriera fatta di film anticonformisti ma amatissimi come "Fuga dalla scuola media", "Happiness" e "Wiener-Dog", Solondz sta ora lottando per ottenere i finanziamenti per la sua ultima fatica, "Love Child", nonostante gli impegni di Elizabeth Olsen e Charles Melton, che hanno firmato per recitare nel febbraio di quest'anno.

Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Le difficoltà del progetto

In una recente intervista con Vulture, la Olsen ha ammesso che la realizzazione del film si sta rivelando più difficile di quanto pensasse inizialmente. "Non sono una produttrice, ma non mi sono mai impegnata tanto per un film che sta incontrando così tante difficoltà per la sua realizzazione", ha detto Olsen.

"Ci sono così tante cose che potrei dire al riguardo in privato. Si tratta di avere un budget molto alto. Ma non tutti i film possono essere realizzati con favori alle troupe, giusto? Non si può chiedere alle troupe di essere pagate con un salario di merda. Quindi non lo so. Trovo che tutto questo sia davvero frustrante in questo momento, in particolare per il cinema".

Love and Death: Elizabeth Olsen in una scena

Si dice che "Love Child" segua un undicenne intelligente e appassionato di Broadway di nome Junior, stranamente consumato dalla madre. Sembra qualcosa che rientra nelle corde di Solondz, ma gli studios non sembrano essere entusiasti e il film richiede un budget maggiore di quello con cui il regista ha lavorato in precedenza. "È davvero il primo film che ho scritto e che ha una trama", ha dichiarato Solondz in un profilo pubblicato sul New Yorker a settembre. "È un film molto hollywoodiano".

Solondz ha cercato di mettere in piedi il progetto per sette anni, con Penelope Cruz e Edgar Ramírez, oltre a Rachel Weisz e Colin Farrell, che in diversi momenti si sono candidati a prendere le parti ora occupate da Olsen e Melton.

His Three Daughters: Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne e Carrie Coon in una scena

Dopo aver fatto parte della Marvel per così tanto tempo, la Olsen sta puntando alla sfera indipendente con progetti come His Three Daughters di quest'anno, che è stato acquistato da Netflix dopo la sua anteprima al TIFF nel 2023. Ottenere il sostegno di uno studio per la produzione di un film, tuttavia, non è qualcosa che Olsen si aspettava fosse così scoraggiante.

"Devo solo ricordare che ci sono studi che fanno una vasta gamma di progetti, come Searchlight", ha dichiarato Olsen a Vulture. "Ma ogni progetto che voglio fare di solito è un po' adiacente a un genere o altro, e tutti vogliono sapere: 'Qual è questo genere?'. Non so quale diavolo sia il genere di 'His Three Daughters'. Lo trovo divertente e trovo che abbia molto cuore. Forse è un dramma. Che cos'è? Trovo che questa domanda faccia parte della raccolta di fondi, ed è così noiosa".