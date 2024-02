Miles Teller potrebbe entrare nel cast del film Michael, diretto da Antoine Fuqua

Miles Teller sembra stia per concludere un accordo con Lionsgate e Universal Pictures per far parte del cast di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua sulla storia del re del pop.

Attualmente l'attore è ancora nelle fase delle trattative e la produzione non ha svelato il ruolo che dovrebbe avere nel progetto.

Il possibile ruolo dell'attore

Le fonti di Deadline sostengono che Miles Teller dovrebbe interpretare in Michael un avvocato. Le ipotesi sono quindi quelle che gli sia stata offerta la parte di Howard Heitzman, l'avvocato che ha difeso Michael Jackson, in particolare dalle accuse di pedofilia.

Tra i possibili legali coinvolti nella storia dell'artista ci sono anche Mark Geragos, che aveva lavorato per Jackson nelle prime fasi del caso legato alle presunte molestie nel 2005, venendo poi sostituito con Thomas Meserau.

Nel cast di Michael ci sono già Jaafar Jackson nel ruolo del cantante, Nia Long che sarà Katherine Jackson e Colman Domingo nei panni di Joe Jackson.

La sceneggiatura del film è stata scritta da John Logan e nel team della produzione, oltre al regista Antoine Fuqua, ci saranno Graham King, John Branca e John McClain.

Il lungometraggio dovrebbe raccontare l'ascesa verso il successo di Michael Jackson, dare uno sguardo al suo genio creativo e affrontare anche le accuse che gli sono state rivolte.

L'uscita nelle sale del film è prevista per il 18 aprile 2025.