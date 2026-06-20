Elizabeth Harvest stasera su Rai 4: il matrimonio perfetto nasconde un esperimento

Un thriller psicologico dalle atmosfere claustrofobiche e inquietanti ci aspetta questa sera. Sabato 20 giugno alle 21:20, la prima serata di Rai 4 si tinge di mistero con il film Elizabeth Harvest, firmato dal regista venezuelano Sebastian Gutierrez. Una rivisitazione moderna e fantascientifica della celebre favola di Barbablù, capace di tenere lo spettatore incollato allo schermo fino all'ultimo secondo.

La trama: quella porta che doveva restare chiusa

Il film si apre come una favola moderna. La giovane e bellissima Elizabeth arriva in una lussuosa e isolata villa di campagna insieme al neo-marito, il brillante e ricchissimo scienziato Henry. In casa vivono solo altre due persone: la governante Claire e il figlio ventenne di Henry, Oliver, che è cieco. Henry accoglie la sposa coprendola di gioielli, abiti costosi e lussi di ogni tipo, ma le impone un unico, severo divieto: non entrare mai nella stanza blindata nel seminterrato.

Approfittando di un'assenza per lavoro del marito, la curiosità di Elizabeth ha la meglio. Trova la chiave, entra nel laboratorio sotterraneo e fa una scoperta agghiacciante che metterà in discussione tutto ciò che credeva di sapere sul marito. Da quel momento prenderà il via un crescendo di tensione, tra segreti, inganni e rivelazioni capaci di ribaltare completamente la realtà.

Elizabeth Harvest: un frame del film

I temi e il cast di Elizabeth Harvest

La pellicola mescola fantascienza, thriller e suspense, affrontando temi come la manipolazione, l'ossessione per il controllo, la vendetta e la ricerca della perfezione. Elizabeth Harvest si distingue anche per l'interpretazione di Abbey Lee, intensa nei panni della protagonista, e di Ciarán Hinds, convincente nel ruolo del misterioso dottor Henry, uno scienziato disposto a spingersi ben oltre ogni limite pur di realizzare la propria visione. Completano il cast: Carla Gugino: Claire (la governante della villa), Matthew Beard: Oliver (il figlio di Henry) e Dylan Baker: Logan (il detective).

Elizabeth Harvest va in onda stasera, 20 giugno, alle 21:20 su Rai 4 e in live streaming su RaiPlay. Il film, che dura circa 100 minuti, ci farà compagnia fino alle 23:10 per poi lasciare spazio al Thriller-Horror La ragazza alla finestra.