Elizabeth Chambers dopo il divorzio da Armie Hammer: "Mi sto concentrando sulla guarigione"

Un caso che ancora fa parlare tanto il mondo di Hollywood, quello in cui è protagonista la star Armie Hammer, accusato di violenze e dopo 13 anni è stato lasciato dalla moglie Elizabeth Chambers, che ora sta solo cercando di guarire dopo il brutto colpo avuto da questa brutta storia.

Una giusta causa: una scena con Armie Hammer

Mentre Armie Hammer è indagato dal dipartimento di polizia di Los Angeles per accuse di violenza sessuale, l'ex moglie Elizabeth Chambers si concentra su sé stessa e sui due figli, Harper Grace, 6 anni, e Ford Douglas Armand, 4, cercando di riprendersi da questa scioccante vicenda. In una Instagram Story recente ha risposto a un suo fan che le chiedeva come mai fosse così silenziosa ultimamente sui social:

"Mi sto concentrando sulla guarigione, sui miei bambini e sul lavoro. Volevo condividere molto, ma non mi è sembrato giusto"

Elizabeth Chambers, giustamente, sta cercando di rimettere a posto i pezzi della sua vita, sconvolta dalle rivelazioni rese pubbliche sul suo ex marito. La polizia, intanto, ha avviato le indagini su Armie Hammer a marzo, dopo che una donna identificata solo come Effie ha tenuto una conferenza stampa con il suo avvocato, Gloria Allred, accusandolo di averla violentata e di aver abusato di lei "mentalmente, emotivamente e sessualmente" durante la loro relazione di quattro anni, che lei afferma essere iniziata su Facebook nel 2016, quando Hammer era ancora sposato.

Settimane prima delle accuse di Effie, Elizabeth Chambers aveva commentato le voci sul marito, compresi i tradimenti subiti durante la loro relazione, in un post su Instagram in cui scriveva:

"Per settimane, ho cercato di elaborare tutto ciò che è accaduto. Sono scioccata, affranta e devastata. Cuore spezzato a parte, sto ascoltando e continuerò ad ascoltare e istruirmi su queste delicate questioni. Non mi rendevo conto di quanto non sapessi. Sostengo qualsiasi vittima di aggressione o abuso e invito chiunque abbia sperimentato questo dolore a cercare l'aiuto di cui ha bisogno per guarire".