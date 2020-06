Elizabeth Banks star del film tratto da The Magic School Bus

Elizabeth Banks interpreterà Ms. Frizzle nell'adattamento per il grande schermo della storia di The Magic School Bus, una storia molto amata da tante generazioni di lettori.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del progetto collaborando con un team che comprende anche Marc Platt e Adam Siegel grazie a una collaborazione con Universal Pictures, Marc Platt Productions e Brownstone Productions.

La storia di The Magic School Bus è stata scritta da Joanna Cole e illustrata da Bruce Degen. La protagonista è Miss Frizzle, ruolo affidato all'attrice Elizabeth Banks, che, insieme alla sua classe di studenti, parte per delle gite a bordo del bus scolastico giallo che può trasformarsi in qualsiasi cosa e viaggiare ovunque.

I protagonisti vivono quindi delle incredibili avventure nello spazio, nelle profondità marine e in tanti altri luoghi incredibili.

Iole Lucchese, nel team della produzione, ha dichiarato: "Siamo deliziati nel protare in vita l'iconica Miss Frizzle e la sua passione per la conoscenza e l'avventura in un modo nuovo che ispirerà la prossima generazione di ragazzini a esplorare la scienza e a sostenere gli insegnanti che cercano di rendere la scienza reale e accessibile per i giovani studenti".

La serie di libri ha venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo, dando vita anche a una serie animata andata in onda su PBS per 18 anni e nel 2917 na un altro progetto per il piccolo schermo. Il personaggio di Miss Frizzle ha avuto in precedena la voce di Lily Tomlin e Kate McKinnon.