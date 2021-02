Élite 5: Netflix annuncia il rinnovo con un video, in arrivo due nuovi membri del cast

Netflix ha annunciato la produzione di Élite 5 con un video che svela che stanno per iniziare le riprese e l'arrivo di due nuovi membri del cast.

Élite 5 ha ottenuto il via libera alla produzione: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie, svelando inoltre che le riprese stanno per iniziare in Spagna.

La piattaforma di streaming ha inoltre annunciato due nuovi arrivi nel cast: l'attrice argentina Valentina Zenere (Soy Luna) e l'attore brasiliano André Lamoglia (Juacas).

La serie Élite ritornerà quindi con la quinta stagione per proseguire la storia degli studenti del liceo Las Encinas, la scuola privata frequentata dai figli appartenenti alle famiglie più benestanti.

Nel cast del progetto, uno dei successi di Netflix, ci sono Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós.

Nella quarta stagione, in arrivo nei prossimi mesi, ci saranno inoltre nuovi arrivi tra gli interpreti e i nomi annnciati sono quelli di Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín.

La serie, prodotta da Zeta Audiovisual, è stata creata e scritta da Carlos Montero e Dario Madrona.elite