Elite 2: il trailer della serie Netflix è pieno di segreti da svelare

Netflix ha diffuso il trailer di Elite 2, la sua serie spagnola che è stata da più parti definita degna erede di Gossip Girl e Pretty Little Liars, che ha dato grosse soddisfazioni in fatto di ascolti e che tornerà sulla piattaforma a partire dal prossimo 6 settembre. Con la solita dose di drammi, sesso, segreti e bugie. Anche se, come ricorda il trailer in chiusura, la verità viene sempre a galla.

Nella clip vediamo anzitutto Samuel promettere solennemente a Nano (interpretato dall'attore de La Casa di Carta, Jaime Lorente) di riuscire a dimostrare la sua innocenza sul caso di Marina, che ben conosce chi ha visto la prima stagione. E promette di farlo "a qualunque costo", cosa che anticipa già l'arrivo di numerosi colpi di scena. Ma Polo e Carla, sull'altro versante, sono disposti a tutto pur di tenere nascosti i propri terribili segreti. Le temperature nei dintorni di Las Encinas si prospettano bollenti sul finire dell'estate.

Nel cast ritroveremo i volti già conosciuti di una delle serie tv che si è rivelata un enorme e quasi inatteso successo per Netflix: Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzán Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel Herran (Christian), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) e Georgina Amoros (Cayetana). A loro si aggiungeranno anche Jorge Lopez (Valerio) e Claudia Salas (Rebeca).