Elite 2: il teaser trailer annuncia la data del ritorno su Netflix

Con un teaser trailer di Elite 2 Netflix ha annunciato la data in cui debutteranno i nuovi episodi dell'amatissima serie spagnola: la scuola a Las Encinas comincerà il 6 settembre. Come annunciato nella breve clip, ai vecchi protagonisti se ne aggiungeranno di nuovi: a settembre faremo infatti la conoscenza di Valerio e Rebeca, interpretati da Jorge Lopez e Claudia Salas. Sui nuovi arrivati si sa davvero pochissimo, ma siamo sicuri che aggiungeranno parecchio pepe alle vicende dei personaggi già conosciuti, tra cui, come sa naturalmente chi ha visto la stagione 1 di Élite, non troveremo Marina.

Nel cast ritroveremo i volti già conosciuti di una delle serie tv che si è rivelata un enorme e quasi inatteso successo per Netflix: Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzán Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel Herran (Christian), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) e Georgina Amoros (Cayetana).