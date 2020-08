Elisabetta II: il film di Natale preferito della Regina è un cinecomic, ecco quale

Anche la Regina d'Inghilterra, Elisabetta II, ha un film di Natale preferito ed è Flash Gordon. svelarne il titolo è stato Brian Blessed, tra gli interpreti del cinecomic in questione che proprio nel 2020 ha celebrato i suoi quarant'anni dall'uscita nelle sale.

Quando siamo nel mese più caldo dell'anno, parlare di Natale potrebbe risultare fuori luogo ma se riportassimo alla mente, anche solo per un secondo, le immagini tipiche delle festività e quindi lo stare in famiglia a rivedere film che trovano spazio nel palinsesto televisivo soltanto a dicembre, probabilmente sapremmo scegliere senza troppi indugi quello che secondo noi rappresenta il film di Natale per eccellenza.

Ornella Muti in una scena di Flash Gordon

A quanto pare, anche Elisabetta II del Regno Unito ha nel cuore un film che più di tutti gli altri ama rivedere durante le festività natalizie. Non si tratta però dei grandi classici come Miracolo nella 34° strada o La vita è meravigliosa ma, contro ogni pronostico, di quel Flash Gordon del 1980 che nell'immaginario comune ben poco ha a che fare con alberi addobbati e lucine che invadono le vetrine dei negozi.

A rivelarlo è stato l'attore Brian Blessed che nel film diretto da Mike Hodges interpretava Vultano, il principe alato. In occasione del 40esimo anniversario di Flash Gordon, Blessed ha raccontato delle numerose volte in cui le persone gli hanno chiesto di recitare l'iconico slogan del suo personaggio, "Gordon è vivo". L'attore ha quindi svelato che anche la regina d'Inghilterra, in passato, ha espresso il medesimo desiderio. "Sai, guardiamo Flash Gordon tutto il tempo, io e i nipoti. E se non ti dispiace, ho i nipoti qui, ti dispiacerebbe dire "Gordon è vivo"?" sarebbero state le parole di Elisabetta II quando lei e Blessed si sono incontrati.

Pubblicato il 5 dicembre 1980 e basato sull'omonima serie di fumetti iniziata nel 1934, Flash Gordon comprendeva nel cast anche Sam Jones, Max von Sydow, Timothy Dalton e le italiane Ornella Muti e Mariangela Melato, chiamate ad interpretare rispettivamente la principessa Aura ed il personaggio di Kala. All'epoca dell'uscita, il film non è stato un grande successo dal punto di vista commerciale ma è stato comunque accolto da una buona dose di consensi da parte della critica, divenendo nel tempo un vero e proprio cult. Inoltre, Flash Gordon diventerà un film animato diretto da Taika Waititi e prodotto dalla Disney.

Ricordiamo che, per quanto la Regina Elisabetta II ami riguardare Flash Gordon a Natale, non è questo il suo film preferito in assoluto. Come riferito in passato, tale onore dovrebbe infatti appartenere a Shirley Valentine - la mia seconda vita, il film del 1989 diretto da Lewis Gilbert con Pauline Collins come protagonista.