The Crown 5: Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo

The Crown 5 potrà contare sulla presenza nel cast di Jonathan Pryce che avrà il ruolo del Principe Filippo, affiancando così Imelda Staunton che sarà la regina Elisabetta II e Lesley Manville nella parte della principessa Margaret.

La serie creata da Peter Morgan, che si concluderà con la sesta stagione annunciata alcune settimane fa, ha cambiato i propri interpreti ogni due stagioni.

La quinta e la sesta stagione di The Crown verranno prodotte prossimamente per continuare il racconto della famiglia reale britannica. Jonathan Pryce, recentemente apparso sul piccolo schermo in occasione della serie Il Trono di spade, sarà il successore di Matt Smith e Tobias Menzies nel ruolo del marito di Elisabetta, il principe Filippo.

Lo show prodotto da Left Bank Pictures tornerà in autunno con il quarto capitolo della storia in cui si affronterà il fidanzamento di Carlo con Diana, seguendone poi i primi anni di matrimonio. La regina Elisabetta II, nella versione interpretata dal premio Oscar Olivia Colman, dovrà inoltre fare i conti con la personalità e le idee del primo ministro Margaret Thatcher, ruolo affidato a Gillian Anderson.

Spazio anche alla principessa Margaret interpretata da Helena Bonham-Carter di cui si seguiranno le difficoltà nel vivere all'interno della famiglia reale, realtà in cui inizia a essere messa da parte dopo l'entrata in scena delle nuove generazioni.