Elisabetta Gregoraci, il padre di Pierpaolo Pretelli le scrive: la reazione stizzita del figlio

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continuano a far discutere: Bruno, padre dell'ex gieffino, si è complimentato con la presentatrice di Battiti Live, suscitando la reazione del figlio. Pierpaolo, in un primo momento, pensava che il messaggio fosse stato scritto da un account fake.

A 4 mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5 i genitori di Pierpaolo Pretelli non hanno dimenticato Elisabetta Gregoraci e, forse, sperano ancora che tra la conduttrice di Battiti Live e il figlio posso nascere qualcosa, sebbene Pierpaolo sia fidanzato con Giulia Salemi.

Chi ha seguito il programma di Alfonso Signorini sa che la famiglia Pretelli aveva dato la sua benedizione ad una relazione tra la Gregoraci e Pierpaolo, ma la storia non è mai decollata per i famosi 'paletti' di Elisabetta.

Bruno Pretelli deve aver seguito la Gregoraci nella sua avventura di Battiti Live ad Otranto, la conduzione dell'ex gieffina deve essergli particolarmente piaciuta tanto che ha voluto farle i complimenti nelle sue storie di Instagram "Eli sono Bruno il papà di Pierpaolo. Complimenti per tutto da me e Margherita". Il messaggio è stato criticato sia dai fan di Giulia che da quelli della Gregoraci, che non vogliano che la loro beniamina sia messa al centro di una polemica di cui farebbe volentieri a meno.

Quello che è successo dopo è stato esilarante: il signor Bruno ha cancellato il commento e ha detto di non averlo scritto lui, cosa improbabile visto che il telefono non gli è stato rubato o hackerato. Pierpaolo Pretelli ha visto lo screenshot che girava su internet e, pensando fosse un fake, ha scritto sui social "Buongiorno a tutti! Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c'è qualcuno che pensa di cambiare tutto questo?! con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà?".

Purtroppo per Pierpaolo non si trattava di un fake e, oltre al danno, ha dovuto subire anche la beffa e cancellare il messaggio per poi scrivere "Io non ho più parole ormai..."