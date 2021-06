Battiti Live 2021, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri cantano Anno Zero (video)

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri lanciano 'Anno Zero': la sigla di Battiti Live 2021 in poche ore è già in trend sui social. Il programma musicale di Telenorba sarà trasmesso a luglio da Italia 1.

Battiti Live, arrivata alla diciannovesima edizione, parte domani dal Castello Aragonese di Otranto, in Puglia. La manifestazione musicale è organizzata da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, ed è condotta ancora una volta dal duo formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Quest'anno la sigla di Battiti Live sarà cantata proprio dai due conduttori, il video è stato pubblicato su Youtube nella versione Lyric e in poche ore ha scalato le tendenze su Twitter. Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e di Battiti Live, a proposito del brano ha detto "È una canzone nata per gioco e neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti".

Elisabetta Gregoraci è stata catapultata in questa avventura discografica senza preavviso, come ha raccontato lei stessa: "Diciamo che mi sono ritrovata in uno studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l'uno dell'altro, tra di noi c'è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l'entusiasmo per le novità".

Tra gli artisti che si esibiranno a Battiti Live ci sono Fedez e Orietta Berti con 'Mille', il tormentone del momento; Francesca Michielin con 'Cinema'; Irama con il suo nuovo singolo 'Melodia proibita'; i talenti di Amici, Sangiovanni, Deddy e aka7even; Annalisa e Federico Rossi con il brano latineggiante 'Movimento lento' e tanti altri ancora.