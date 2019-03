Elisabetta Canalis, scollatura sexy per un abito da capogiro color cioccolato

Elisabetta Canalis conquista i red carpet di Los Angeles con un abito sexy e scollatissimo: l'ex velina e showgirl è apparsa sul tappeto rosso della quinta edizione dei Fashion Los Angeles Awards con un look che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione.

L'abito in seta color cioccolato indossato da Elisabetta Canalis per l'occasione, le fasciava il seno, scivolando sensualmente sul corpo tonico e dalle curve perfette. A tenere ferma la scollatura vertiginosa, solo un laccio di seta, impreziosito da un ciondolo di corallo. Un abito memorabile documentato dalle numerose foto scattate per l'occasione e pubblicate nelle storie di Instagram dalla showgirl e modella italiana, che vive a Los Angeles da tempo.

Dopo la fine della sua chiacchierata storia con George Clooney infatti, Elisabetta Canalis ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri, con cui vive in California. I due hanno anche una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, un anno dopo il matrimonio. Lo scorso anno a settembre Elisabetta ha festeggiato i suoi quarant'anni ed è apparsa anche nella fiction L'isola di Pietro 2 oltre che in una puntata de Le spose di Costantino.

Tra le altre star presenti ai Fashion Los Angeles Awards 2019, oltre ad Elisabetta Canalis, c'erano anche Lady Gaga, Kate Hudson, Courtney Love tutta in rosso, Alicia Silverstone e Adriana Lima giusto per fare alcuni nomi.