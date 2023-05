Elisabeth Moss, Kaia Gerber e Kate Hudson star del film Shell, diretto da Max Minghella

L'attrice Elisabeth Moss collaborerà nuovamente con Max Minghella, dopo The Handmaid's Tale, in occasione del film Shell.

Elisabeth Moss sarà la protagonista del film Shell, diretto da Max Minghella accanto a Kate Hudson e Kaia Geber.

Il progetto sarà presentato da Black Bear International, che si occuperà anche della distribuzione nel Regno Unito, al Mercato del Festival di Cannes.

I primi dettagli del film

Elisabeth Moss, oltre a essere una delle interpreti, sarà inoltre coinvolta come produttrice di Shell e nel team che realizzerà il progetto dietro le quinte ci sarà anche Jamie Bell.

La sceneggiatura del film diretto da Max Minghella è stata scritta da Jack Stanley, recentemente autore di Lou con star Allison Janney.

Nel film, ambientato in un futuro non troppo lontano, un'attrice in difficoltà (Moss) accetta di sottoporsi ai trattamenti di una società di salute e benessere che promette di mantenere i propri clienti sempre giovani. Quello che inizialmente si rivela essere utile alla propria carriera, mostra poi il proprio lato oscuro qauando alcuni degli ex pazienti iniziano a sparire.

Kate Hudson avrà la parte del CEO della società, mentre Kaia Gerber sarà una star dei social media e un'ex paziente che scompare.

Le dichiarazioni

Il regista ha dichiarato: "Shell propone un film di genere follemente coinvolgente con personaggi iconici e tematiche universali che faranno parlare a lungo le persone dopo che usciranno dalla sala. Sono elettrizzato nel portarlo in vita con questo cast straordinario e l'incredibile sostegno di Black Bear International, Love & Squalor e Automatik".

Moss ha aggiunto: "Questo è uno degli script maggiormente unici, in grado di intrattenere e speciali che io abbia mai letto e sono così onorata nel farne parte come attrice e lusingata che Max sia venuta da me per propormi questo personaggio, che non ha paragoni con quelli che ho interpretato fino a questo momento. Avendo lavorato con Max per anni a The Handmaid's Tale sono elettrizzata ora nell'essere diretta da lui, visto che sono una sua grande fan come regista. Noi di Love & Squalor siamo inoltre entusiasti nel collaborare con Automatik e Black Bear, due società che ammiriamo davvero molto".