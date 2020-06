Elisa di Rivombrosa: da oggi su Canale 5 torna la serie con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Elisa di Rivombrosa, a 17 anni dal suo debutto in TV, torna da oggi su Canale 5 in replica, alle ore 14:05, con entrambe le stagioni.

Elisa di Rivombrosa, una delle fiction più amate dai telespettatori italiani, torna da oggi su Canale 5, dalle 14:05, con le repliche, fin dal primo episodio della prima stagione.

A 15 anni dalla sua conclusione lo sceneggiato firmato da Cinzia Th. Torrini e con un'acerba Vittoria Puccini e un tenebroso Alessandro Preziosi torna sulla rete ammiraglia Mediaset. Lei aveva solo 22 anni quando ottenne il ruolo delle bella e povera Elisa Scalzi, lui mentì alla produzione sulle proprie doti di fantino pur di avere la parte del conte Fabrizio Ristori. E chissà che qualcosa non avesse già fatto presagire a entrambi quanto sarebbe poi avvenuto: dallo schermo alla vita vera, l'amore tra Elisa e Fabrizio è diventata la relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, insieme poi per altri 6 anni, allietati dall'arrivo della figlia Elena.

Liberamente ispirata a Pamela, o la virtù premiata di Samuel Richardson, Elisa di Rivombrosa, in onda dal 17 dicembre 2003 al 1° dicembre 2005, ha fatto registrare nel corso di due stagioni numeri impressionanti in fatto di ascolti: soltanto il pilot 17 anni fa, è stato seguito da oltre 6 milioni di spettatori. Cifra raddoppiata per il finale di stagione del 2004.

Una delle storie d'amore più appassionanti della TV italiana, come il promo in onda su Mediaset ci promette ormai da giorni, è finalmente pronta a rivivere da oggi su Canale 5.