Elisa di Rivombrosa: chi sono i personaggi della serie tv di Canale 5

Elisa di Rivombrosa torna oggi su Canale 5 in replica. Vediamo chi sono i personaggi e gli attori protagonisti di questa serie televisiva che ha appassionato milioni di italiani.

Elisa Scalzi, detta di Rivombrosa (Vittoria Puccini)

Elisa Scalzi è la protagonista assoluta della storia, come ci ricorda anche la nostalgica clip condivisa da Mediaset sulla propria piattaforma streaming. Da serva di una locanda arriva ad avere il titolo di contessa grazie alla concessione del Re. Il suo amore per il conte Fabrizio deve superare ostacoli e pregiudizi, oltre agli intrighi di corte in cui si trova coinvolta, suo malgrado. Elisa sposa Fabrizio nella seconda stagione, i due hanno una figlia, Agnese. Purtroppo la loro felicità non durerà per sempre.

Vittoria Puccini è nata a Firenze il 18 novembre 1979. Dopo Elisa di Rivombrosa ha partecipato a numerose fiction e serie televisive tra cui La baronessa di Carini, Anna Karenina e Il processo. Recentemente al cinema l'abbiamo vista nel film 18 regali di Francesco Amato. Dal 2004 al 2010 ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto proprio sul set di Elisa di Rivombrosa, i due hanno una figlia, Elena.

Conte Fabrizio Federico Giovanni Clemente Ristori di Rivombrosa (Alessandro Preziosi)

Il conte Fabrizio Ristori di Rivombrosa prima di innamorarsi di Elisa aveva avuto una relazione con la Marchesa Lucrezia Van Necker. Nel corso della prima stagione riceve un documento su cui sono scritti i nomi dei di congiurati che cospirano contro il Re. Per consegnare la lista dei traditori al sovrano dovrà affrontare molte prove. La relazione con Elisa sembra ostacolata dalla differenza di rango ma l'amore profondo che nutre per la ragazza supera ogni barriera sociale. Il personaggio muore nella seconda stagione in un agguato tesogli dall' ex Governatore Ranieri.

Alessandro Preziosi è nato a Napoli il 19 aprile 1973. La sua carriera si è sviluppata tra teatro, cinema e televisione dove ha partecipato alle miniserie Gli anni spezzati - Il giudice e Per amore del mio popolo, basata sulla vita di don Peppe Diana, ucciso dalla camorra a Casal di Principe nel 1994. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Napoli per Eccellenza 2017 - Civicrazia, alla carriera e all'impegno sociale. Tre anni prima era stato premiato con la Maschera d'Oro del Teatro italiano, per il miglior monologo nel Cyrano sulla luna.

Contessa/Marchesa Anna Ristori Radicati vedova Magliano in Ceppi (Antonella Fattori)

Anna Ristori Radicati è la sorella maggiore del conte Fabrizio, la nobildonna è gelosa di Elisa e cerca di impedirle di sposare il fratello. E' rinnegata dal marito il marchese Alvise Radicati, che l'aveva sempre tradita. Più tardi si ricongiunge con il dottor Antonio Ceppi con cui si sposerà. Antonella Fattori è nata a Prato il 25 luglio 1963. Al cinema ha partecipato a numerose pellicole di successo come la Messa è finita e Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli. Dopo Elisa di Rivombrosa in televisione è apparsa in Don Matteo 8, Le tre rose di Eva 2 e nella serie Sacrificio d'amore.

Marchesa Lucrezia Priscilla Adelaide Van Necker vedova Beauville (Jane Alexander)

La Marchesa Lucrezia è innamorata del conte Fabrizio che ha lasciato per sposare il potente consigliere del Re Jean-Luc Beauville. Nemesi femminile di Elisa, diventa l'amante del Governatore Ranieri restando coinvolta nella congiura contro il Re.

Jane Alexander è un'attrice d'origine britannica, al cinema ha debuttato con il film Le donne non vogliono più di Pino Quartullo. Sul piccolo schermo ha debuttato con Elisa di Rivombrosa, ma l'abbiamo apprezzata anche nella miniserie La freccia Nera e in Boris. Ha partecipato a numerose opere teatrali, l'ultima è stata Ricette d'amore di Cinzia Berni del 2019, diretta da Diego Ruiz e trasmessa quest'anno da Telenorba.

Duca Ottavio Ranieri ex Governatore (Luca Ward)

Ottavio Ranieri è il Governatore del Regno quando organizza una congiura ai danni del Re, dopo aver scoperto che la lista dei congiurati è finita nelle mani di Fabrizio farà di tutto per recuperarla, organizzando l'agguato contro il conte. Attore e doppiatore, Luca Ward ha esordito al cinema con il film Chewingum, di Biagio Proietti. In televisione lo abbiamo visto nella seconda stagione di Capri, e nella serie Le tre rose di Eva. Ha doppiato numerosi attori tra cui Keanu Reeves, Antonio Banderas, Idris Elba e Richard Gere.

Dottor Antonio Ceppi (Cesare Bocci)

Antonio Ceppi ha perso il suo titolo di Nobile dopo aver sposato la serva Lucia che poi si suicida. Ceppi è un fedele alleato di Elisa e Fabrizio, restando sempre al loro fianco, anche nei momenti più difficili. Dopo la fine della storia di Anna Ristori con il marito, si riavvicinerà alla sorella di Fabrizio. Attore e conduttore televisivo italiano, Cesare Bocci ha esordito al cinema nel 1990 con L'aria serena dell'ovest di Silvio Soldini. l'anno dopo è impegnato nel film il muro di gomma sulla strage di Ustica. Sul piccolo schermo negli ultimi anni ha partecipato a L'Isola di Pietro e al film documentario Paolo Borsellino - Adesso tocca a me. Nel 2018 ha vinto in coppia con Alessandra Tripoli Ballando con le stelle. Amatissimo dal pubblico come volto di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano.

Angelo Buondio (Pierluigi Coppola)

E' lo stalliere di Rivombrosa, Angelo Buondio ama Elisa che però non lo ricambia in quanto innamorata di Fabrizio Ristori. Si schiera contro i cospiratori al fianco del Conte.

Pierluigi Coppola ha lavorato soprattutto al teatro e in televisione, al cinema ha esordito con la pellicola La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore. Il suo primo lavoro al teatro è stato Un marito ideale di Oscar Wilde nel 1996. In televisione ha partecipato ad alcune puntate di Un posto al sole ed alla serie La nuova squadra.

Duchessa Clelia Bussani (Francesca Rettondini)

Alla Duchessa Clelia piace stuzzicare gli uomini che normalmente cadono ai suoi piedi, eccetto Fabrizio che non vuole tradire Elisa. Nonostante questo affronto starà dalla pare dei due innamorati, anche quando il resto della nobiltà si schiererà contro di loro. La sua fedeltà a Fabrizio le costerà la vita per mano di Ranieri.

Francesca Rettondini esordisce in televisione con la soap Passioni, sul piccolo schermo la ritroviamo in Incantesimo 6 e Carabinieri 3. Al cinema segnaliamo la sua partecipazione a Ninfa plebea di Lina Wertmüller e La cena di Ettore Scola. Nella vita privata ha vissuto in prima persona - fortunatamente per lei senza danni - la tragedia del naufragio della nave Costa Concordia, impattatasi con gli scogli dell'isola del Giglio.

Isabella in Capece (Linda Batista)

Isabella è la fedelissima dama di compagnia di Lucrezia Van Necker alla quale si ribella solo quando questa le chiede di uccidere Elisa con un veleno molto raro. Pugnalata e gettata nel fiume da Lucrezia, viene salvata da alcuni pescatori.

Linda Batista è un'attrice brasiliana, ha lavorato molto in televisione dove ha partecipato a quattro stagioni di Incantesimo e Il bello delle donne... alcuni anni dopo. È stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality La fattoria, condotto da Paola Perego.

Conte Giulio Drago (Kaspar Capparoni)

Il Conte Giulio è un grande amico di Fabrizio. I due si ritrovano avversari quando Giulio si schiera con i congiurati, anche se cerca di non mettere mai in pericolo la vita del conte. Alla fine, messo alle strette da Lucrezia e Ranieri, muore suicida dopo essersi scontrato con Fabrizio per recuperare i documenti nella biblioteca di Rivombrosa. Kaspar Capparoni ha collaborato per vent'anni con Giuseppe Patroni Griffi che lo ha fatto esordire a teatro a 18 anni. Al cinema ha iniziato con il film Phenomena di Dario Argento. In televisione ha partecipato alle due stagioni della serie Donna detective e a Le tre rose di Eva. Ha vinto la settima edizione del programma Ballando con le stelle nel 2012 e l'hanno dopo ha partecipato e ha vinto lo spin-off spin Ballando con te.