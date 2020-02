Elio Germano, le foto a Berlino 2020 con i registi di Favolacce

L'attore Elio germano e i registi Fabio e Damiano D'Innocenzo al festival del cinema di Berlino 2020 per presentare Favolacce, ultimo film italiano in concorso.

Berlino 2020: uno scatto della conferenza di Favolacce

Ultimo film Italiano in concorso a Berlino 2020 è quello dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Favolacce è stato presentato alla festa del cinema di Berlino e ad accompagnare i due giovani e talentuosi registi una buona parte del cast: Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Ileana Stimmatini D'Ambra e i piccoli protagonisti del film. Dopo il consueto photocall è stato il momento della conferenza dove i due registi hanno parlato della loro visione e del loro modo di fare cinema, divertendo con il lori modi schietti e l'immancabile accento romano che li contraddistingue. Il pomeriggio è stato dedicato al red carpet dove tutti hanno sfilato sorridenti ed emozionati fino a giungere in sala per la premiere del film.

Favolacce racconta la storia di una comunità di famiglie della periferia romana che tentano di sbarcare il lunario come possono e dei loro figli, un gruppo di bambini che, se dall'esterno sembrano vivere una vita serena e normale, all'interno sono afflitti da un profondo disagio e malessere.