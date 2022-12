Elijah Wood si scaglia contro la lista dei peggiori film del 2022 di Variety: "Pratica inutile e volgare"

In un tweet, Elijah Wood ha condannato la lista dei peggiori film del 2022 stilata da Variety, definendola una "pratica inutile e volgare". L'attore, che ha interpretato Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha criticato su Twitter una lista compilata da Variety intitolata "I peggiori film del 2022" scrivendo:

"Quando un film non compare nella lista dei migliori, è logico presumere che non fosse molto amato. Questa è una pratica inutile e grossolana".

L'elenco dei dieci film indicati da Variety include Amsterdam (20th Century Studios), Minions: The Rise of Gru (Universal Pictures), Bones and All (Warner Bros. Pictures), Blonde (Netflix), Bigbug (Netflix), The Bubble (Netflix), L'incendiaria (Universal Pictures), Three Thousand Years of Longing (MGM), Spiderhead (Netflix) e The 355 (Universal Pictures).

Il signore degli anelli, Elijah Wood: "Oggi non potremo farlo nello stesso modo, troppa attenzione sui film"

Molti dei film elencati vantano cast stellari. Amsterdam, diretto da David O. Russel, è interpretato da Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington, mentre The 355 è interpretato da Jessica Chastain, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o. Per quanto riguarda il film Netflix Spiderhead, il thriller psicologico è stato diretto da Joseph Kosinski, che ha diretto uno dei più grandi successi al botteghino del 2022, Top Gun: Maverick.

Spiderhead, ma anche la commedia fantascientifica Bigbug e The Bubble di Judd Apatow, tutti prodootti da Netflix, hanno ricevuto recensioni poco brillanti dopo le rispettive uscite. Mentre Spiderhead, interpretato da Chris Hemsworth, è stato definito un adattamento "tutto stile ma niente sostanza", Bigbug di Jean-Pierre Jeunet è stato descritto come "bizzarro" e "scoraggiante".