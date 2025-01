Elijah Wood ricorda gli inizi da attore bambino: "Come riuscivo a conciliare set e compiti?"

Ospite dell'ultimo episodio del podcast Inside of You con Michael Rosenbaum, Elijah Wood ha riflettuto sui propri esordi al cinema e sui molteplici impegni che lo dividevano tra lo studio e i set.

La star de Il signore degli anelli non comprende in che modo riuscisse a conciliare studio e lavoro ad un'età così giovane come quando iniziò a recitare sullo schermo in alcuni lungometraggi.

Come conciliare studio e lavoro

Nel 1989, Elijah Wood debuttò sul grande schermo a 8 anni nel film Ritorno al futuro - Parte II, e ben presto aumentò gli impegni sul set in film come Avalon, Testimone oculare, Il grande volo e Amore per sempre fino a Le avventure di Huck Finn e L'innocenza del diavolo insieme a Macaulay Culkin.

Elijah Wood in Il signore degli anelli

"Non riesco ad immaginare come riuscissi a completare tutto il lavoro scolastico sul set" ha spiegato Wood "Il liceo è stato completamente per corrispondenza perché, all'epoca, viaggiavo molto e lavoravo sui set cinematografici. Tutto si faceva via email o scrivendo al computer, poi inviavo il lavoro al mio insegnante".

Ansia nel bilanciare scuola e lavoro

L'attore ha spiegato di aver provato ansia nel dover bilanciare le cose:"È davvero interessante pensarci adesso. Dovevi fare tre ore di scuola al giorno sul set, come richiesto dalle regole sindacali. Facevo quello, imparavo le battute, e trovavo abbastanza tempo per dividere le due attività. Non riesco ad immaginarlo ora".

Elijah Wood è diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato Frodo Baggins nel franchise di Peter Jackson, Il signore degli anelli.