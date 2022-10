Eli Roth: il trailer della sua esperienza VR horror con Vanessa Hudgens

Il regista Eli Roth ha creato un'esperienza VR in occasione di Halloween, ovviamente di genere horror, come anticipa anche il trailer del progetto.

Con Trick-VR-Treat sarà infatti possibile immergersi in una situazione da brividi della durata di 30 minuti.

Eli Roth ha scritto e diretto l'esprienza in realtà virtuale, a 180 gradi, con protagonisti Vanessa Hudgens e Will Sasso, che mostra una giovane mentre convince un gruppo di teenager in costume ad andare nella miglior "casa infestata" di sempre per festeggiare Halloween. La leggenda intorno all'edificio sostiene che fosse abitata da una creatrice di bambole che realizzava giocattoli per i bambini del quartiere, ma la colla usata era tossica e tutte le persone che hanno giocato con gli oggetti, comprese le sue figlie, sono morte. Una volta entrati nella casa, tuttavia, scoppia il caos.

Hudgens ha dichiarato: "Essendo la prima volta che partecipavo a un'esperienza in VR, mi sono divertita moltissimo a collaborare con Eli Roth, Crypt TV e Meta per portare in vita questa terrificante storia. Considerare come gli spettatori vivranno un'esperienza immersiva a 180 gradi aggiunge realmente così tanti elementi eccitanti e nuovi nell'interpretare un personaggio. Non voglio rivelare troppo, ma posso dire, di sicuro, che sarete spaventati... E la adorerete".

Roth ha aggiunto: "Ho semplicemente un'idea e l'ho realizzata. Non ci ho pensato troppo, non l'ho giudicata. L'ho semplicemente realizzata e ho guardato cosa sarebbe accaduta. Bisogna continuare a creare e avere idee. Ho pensato 'Voglio fare qualcosa di nuovo, provare nuove cose, realizzare qualcosa mai realizzato prima. E abbiamo girato un Making Of che sarà in VR 360, in modo che possiate vedere come l'abbiamo realizzato".

Trick-VR- Treat è stato prodotto da Crypt TV e potrà essere visto in Horizon Worlds di Meta e su Meta Quest TV.