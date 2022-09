Elettra Lamborghini e AfroJack,: terrore ad alta quota, hanno rischiato di schiantarsi

Attimi di terrore per Elettra Lamborghini e AfroJack: il jet privato su cui viaggiavano ha rischiato di schiantarsi. La cantante ha raccontato la sua disavventura su Instagram, durante un atterraggio di emergenza i freni non hanno funzionato.

La fuga romantica a Parigi di Elettra Lamborghini e AfroJack ha avuto un fuori programma che, stando alle parole dell'ereditiera, i due ricorderanno a lungo. Durante il viaggio di ritorno, una volta lasciatisi alle spalle la Torre Eiffel, il jet privato su cui sono saliti si è diretto verso l'Italia, da qui è iniziata l'avventura che ha spaventato Elettra la quale, su Instagram ha raccontato i vari momenti del viaggio.

"Inizio del volo pieno di turbolenza ma tutto ok" si legge nelle storie di Instagram della cantante di Caramello "A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli". Poi arriva il momento della paura: "Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare 'i freni non funzionano'. Ci schiantiamo nell'erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato".

"Non trovo ancora le parole. Stiamo bene e al sicuro", ha concluso Elettra ancora sotto choc per la paura. La coppia, sposatasi il 26 settembre 2020, usa spesso il jet privato per spostarsi, soprattutto tra le due residenze europee. Elettra Lamborghini e AfroJack hanno tre case una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una negli Stati Uniti a Miami, in Florida.