Eleonora Cecere torna sui social e spiega i motivi della sua scelta di lasciare il Grande Fratello

Ieri sera, la showgirl ed ex protagonista di Non è la Rai ha lasciato la Casa più spiata d'Italia dopo aver incontrato il marito nella Mystery Room.

La decima puntata del Grande Fratello, caratterizzata dallo scontro tra Shaila e Javier, ha visto l'uscita a sorpresa di Eleonora Cecere, che fino a quel momento faceva parte del trio Non è la Rai insieme a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il suo abbandono è avvenuto dopo un incontro con il marito, Luigi Galdiero, che lavora nel mondo dello spettacolo e le ha confidato le difficoltà nel gestire le figlie, Karole e Marlene. Ora, tornata sui social, Eleonora ha spiegato i motivi del suo addio.

Nella seconda parte della puntata, andata in onda il 28 ottobre 2024, l'ex protagonista del programma di Gianni Boncompagni è stata convocata da Alfonso Signorini nella Mistery Room. Nella stanza dei confronti, il marito le ha letto una lettera molto commovente, descrivendo il vuoto che la sua assenza stava creando in famiglia.

La lettera di Luigi Galdiero

"Ciao amore mio, per troppo tempo ho potuto solo guardarti. Il GF era il tuo sogno e lo hai realizzato; pur sapendo che sarebbe stata dura, non te lo avrei mai potuto negare. Ti abbiamo guardato giorno e notte, tutti hanno visto cosa sei e quanto sei speciale. Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile, tu sai che non abbiamo sostegni".

E ancora "Sempre e per sempre, noi quattro. Ci manchi troppo, non immagini quanto. Da pugile ho affrontato tanti avversari e difficilmente mi arrendo, ma questa volta la sfida è davvero durissima. Ho lottato con me stesso per scriverti queste parole: mi manchi troppo. Ora abbiamo bisogno di te, immenso e straordinario amore mio."

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere nella foto del Grande Fratello

Subito dopo, Eleonora ha deciso di salutare tutti e lasciare la casa, ricevendo il supporto di Alfonso Signorini, che le ha promesso un posto nello studio nonostante l'uscita anticipata. Poco fa, l'ex concorrente è tornata sui social per confermare i motivi che l'hanno spinta a dire addio alle sue amiche e coinquiline.

Le parole di Eleonora Cecere dopo l'uscita dal Grande Fratello

"Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione", ha scritto Eleonora in un post condiviso su Instagram. "Questa scelta non riflette l'idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l'importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni".

Eleonora Cecere lascia il Grande Fratello: cosa è davvero successo con il marito?

"Ringrazio di cuore tutti voi per l'amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, e porterò con me ricordi preziosi. Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso", ha concluso Eleonora Cecere.