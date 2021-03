Elenoire Ferruzzi ricoverata per Covid: "Le sue condizioni si sono aggravate"

Suscitano preoccupazione le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, la star dei social, performer, occasionalmente anche attrice, che è ricoverata per Covid da settimane. Molti si stanno chiedendo come sta Elenoire, e un amico della showgirl ha dichiarato che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate e che lei avrebbe avuto anche una crisi respiratoria.

Il 18 marzo Elenoire Ferruzzi ha pubblicato il suo ultimo post in cui spiegava di essere ricoverata in ospedale e di essere molto provata sia fisicamente che psicologicamente. La star transessuale, celebre per tanti tormentoni social ha scritto: "Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il Covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati. Ho paura, prima ho abbracciato un infermiere per sentirmi viva. Aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego di non chiamarmi al cellulare, non mandatemi messaggi su Whatsapp, perché faccio veramente fatica, non ho forze."

I numerosi fan di Elenoire hanno provato a darle forza con una pioggia di commenti di incoraggiamento e tra loro anche tantissimi vip, da Paola Iezzi, Giada De Blanck, Marco Carta, Fausto Puglisi e Simona Ventura.

Un aggiornamento sulle condizioni di salute di Elenoire Arriva dall'amico Angelo Mazzone che sui social ha scritto: "Siccome ricevo ogni giorni messaggi da ovunque che mi chiedono di Elenoire, lo scrivo qui per tutti, perché non posso rispondere a tutti e non me la sento, soprattutto dopo le ultime notizie appena ricevute. Purtroppo la situazione si è aggravata molto, sta molto male. Oggi Elenoire ha avuto anche una grave crisi respiratoria, le cose stanno peggiorando. Evitate di inondare sua mamma di messaggi perché è devastata. Bisogna solo pregare ora."