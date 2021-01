Elenoire Ferruzzi: chi è la trans di Amici come prima

L'artista Elenoire Ferruzzi è una trans che ha avuto una piccola parte in Amici come prima, ma è anche una showgirl molto seguita su Instagram, con più di 70 mila follower.

Artista, showgirl e icona trans: Elenoire Ferruzzi ha avuto un piccolo ruolo in Amici come prima, ma è una figura molto celebre nell'universo di Instagram, grazie ai suoi tormentoni. Ecco chi è la ragazza che ha lanciato il motto: "Carpisa è il male!"

Laureata in lettere, per un periodo Elenoire Ferruzzi ha anche lavorato come insegnante in una scuola privata. Ma a un certo punto ha mollato perché non si trovava a suo agio in quell'ambiente: "gli uomini continuavano a chiedermi il numero di telefono per uscire" aveva dichiarato.

In alcune interviste, come quella per Rolling Stones, ha spesso rivelato il suo percorso di transizione: infatti la Ferruzzi ha apertamente confessato che: "Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi".

Fieramente "rifatta" in tutto (tranne le unghie lunghissime, che sono vere NdR), la Ferruzzi ha sempre sostenuto il suo rapporto col bisturi: "ho un rapporto artistico con la chirurgia e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!" La Ferruzzi ha sostenuto che anche dentro il mondo LGBTQ+, di cui è una forte sostenitrice, ha spesso trovato persone che seguono le imposizioni della società.

"Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito."

"Di quello che pensa la gente non mi frega niente.", sostiene apertamente Elenoire Ferruzzi. "Io non ho paura di niente e di nessuno. Gli uomini etero si approcciano alle trans come ad esseri inferiori. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire: tu sei diventata così per piacerci. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute, ma questo era un fenomeno degli anni Settanta!"

A oggi l'artista può vantare più di 70 mila followers su Instagram ed è un personaggio molto noto nell'ambiente milanese, grazie anche ai suoi momenti di "vita quotidiana" che hanno dato vita a veri tormentoni, come "Vado ad ammaestrare le foche monache!", "Sei cattivaaa", "Eh no, eh!" e "Carpisa è il male", che ha dato vita anche a una polemica con la nota marca di borse.

Un tema ricorrente nei suoi post e feed, è il supporto che riceve dalla sua famiglia. "Loro mi hanno accettata e capita per ciò che sono", ha raccontato Ferruzzi. Ha raccontato di come sua madre la accompagnasse agli interventi e quanto suo padre, un imprenditore, le voglia bene. "Penso che i genitori abbiano il diritto di sapere se un figlio è gay. Non si può nascondere. Loro ti hanno messo al mondo e tu da figlio hai il diritto di dirlo, qualunque sia la reazione, tanto il tempo aggiusta tutto".

Elenoire Ferruzzi è anche una grandissima amica di Christian De Sica oltre che di Simona Ventura e alcune voci suggeriscono che potrebbe essere la prossima ospite della Casa del Grande Fratello VIP.