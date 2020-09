Elementary: la sesta stagione da stasera su Rai4

Da stasera su Rai4, ogni giovedì alle 21.20, il canale riporta in scena il detective più eccentrico del piccolo schermo e la sua fidata collaboratrice, ovvero Sherlock Holmes e Joan Watson, nella sesta stagione della fortunata serie Elementary, che rielabora in chiave moderna il mito del detective creato da Sir Arthur Conan Doyle.

Per la prima volta su Rai4, la sesta stagione di Elementary prosegue le avventure del tormentato ma geniale Sherlock Holmes, interpretato da Jonny Lee Miller, un ex consulente di Scotland Yard che si è trasferito a New York dopo un lungo periodo di disintossicazione da alcool e droghe, e della sua terapista di riabilitazione Joan Watson, che ha il volto di Lucy Liu.

Jonny Lee Miller con Jon Michael Hill e Lucy Liu in una scena dell'episodio The Long Fuse della prima stagione di Elementary

Avevamo lasciato Sherlock in procinto di sottoporsi a degli esami medici, seriamente spaventato delle capacità fuori dal comune del suo cervello e lo ritroviamo in questa stagione proprio circondato dai dottori, per capire da che cosa derivino i suoi disturbi. Il responso è chiaro: sindrome post-commozionale, dalla quale potrebbe anche non guarire. Questo è l'incipit folgorante di questa sesta stagione che prosegue con numerosi nuovi casi a cui Holmes e Watson si trovano a indagare nel corso dei 21 episodi, aiutati dalla new entry Michael, prezioso amico di Sherlock che ha il volto dell'attore Desmond Harrington.