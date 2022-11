Elemental: il teaser trailer introduce i protagonisti del film Pixar

Elemental è il nuovo film di Disney Pixar in arrivo nel mese di giugno 2023 e il primo teaser trailer introduce i protagonisti della storia che verrà portata sul grande schermo.

Nel filmato si vedono infatti molti elementi naturali mentre sono in viaggio, prima di dare spazio all'incontro inaspettato tra Ember e Wade, tra cui potrebbe nascere un legame inaspettato.

Nel film Elemental i ruoli di Ember e Wade sono interpretati rispettivamente da Leah Lewis (Nancy Drew) e Mamoudou Athie (Archive81).

Nel progetto animato verrà mostrata una città in cui i suoi residenti sono tutti abitanti fatti di uno tra quattro elementi - acqua, fuoco, aria e terra - e si esplorerà il legame tra due di loro, Ember e Wade, portandoli a scoprire che, nonostante le ovvie differenze, sono più simili di quanto non potessero pensare.

Elemental arriverà sugli schermi di tutto il mondo a giugno 2023 ed è stato diretto Peter Sohn, già autore del film Il viaggio di Arlo, che aveva dichiarato: "L'idea per Elemental è iniziata con i miei genitori. Come immigranti agli Stati Uniti dalla Corea negli anni '70, non avevano famiglia, niente. Ma sono riusciti a crearsi una vita qui a New York, e così come loro, molte altre persone hanno lasciato la loro gente e famiglie per una nuova terra, con speranze e sogni, tutte riunite in una grande insalata di culture, lingue e quartieri".