Elden Ring, leak dal set: primo sguardo a due personaggi fondamentali (e uno ancora misterioso)

Le riprese di Elden Ring sono in corso nel Regno Unito e non è una sorpresa scoprire che fan e curiosi hanno preso d'assalto il set rubando immagini e diffondendole sui social media. Immagini che anticipano l'aspetto di alcuni personaggi chiave del dark fantasy di Alex Garland che porta sul grande schermo il popolare videogame FromSoftware.

Possiamo così dare un primo sguardo alla Regina Marika e Mangiasterco, popolari caratteri del game, svelati in gustosi leak che forniscono nuove anticipazioni su cosa ci aspetterà al cinema nel 2028, quando il film prodotto da A24 sarà finalmente pronto per l'uscita nelle sale.

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su Elden Ring

Che cosa rivelano le foto rubate dal set di Elden Ring

I leak dal set sono stati stati pubblicati dall'account Twitter @UnBoxPHD, che sembra essere specializzato in fughe di notizie dai set cinematografici, come spiega Ign.con. Le immagini trapelate includono video di quella che sembra essere l'esecuzione di Mangiasterco, immagine familiare ai fan del gioco di FromSoftware in quanto sembra ripresa direttamente dalla sequenza introduttiva. Il personaggio viene mostrato con indosso una tuta per gli effetti speciali e sembra appeso a una catena all'esterno di un grande edificio, mentre gli abitanti del paese gli tirano addosso ortaggi.

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L'account ha, inoltre, diffuso le prime immagini di quella che sembra essere la Regina Marika, interpretata da Emma Laird. Questo, in combinazione con la scena dell'esecuzione del Mangiasterco e di altre foto dal set, sembra suggerire che il film di Elden Ring racconterà gli eventi accaduti prima della storia del videogioco, prima della Frantumazione, la guerra scoppiata tra la progenie della Regina Marika l'Eterna e i suoi figliastri semidei, che ha lasciato le Terre di Mezzo in rovina.

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Altre foto e video offrono un primo sguardo a Kit Connor, che parla con alcuni membri della troupe indossando un ampio impermeabile che lascia intravedere solo un accenno di abbigliamento in stile medievale, mantenendo di fatto il suo personaggio avvolto nel mistero.

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Che cosa aspettarci dall'adattamento di Elden Ring

Il primo sguardo ai personaggi chiave della storia fornisce nuove importanti informazioni sulla direzione che prenderà la storia. Innanzitutto, la rivelazione che Marika sia un'entità fisica reale conferma che la storia si svolge in un punto della linea temporale dell'universo in cui lei era ancora in vita e custode del potere. Tuttavia, dato che la maggior parte della saga è ambientata dopo che Marika ha distrutto l'anello e scatenato una guerra per i suoi frammenti tra i suoi figli semidei, potrebbe trattarsi di un flashback.

L'immagine del Mangiasterco, invece, non solo mostra quanto Garland stia puntando sugli effetti pratici nella produzione, ma anche quanto si stia attenendo all'immaginario del videogioco. Uno degli elementi più iconici del concept art, presente nel montaggio introduttivo del gioco che ne svelava la storia, è proprio il Mangiasterco appeso a un cappio e il video dal set è quasi identico.

Anche Shortlist ha pubblicato varie foto dal set che mostrano la produzione di A24 presso il Greenwich Naval College, a sud di Londra, riveladno un'accurata estetica medievale, come ci si aspetterebbe da un adattamento di Elden Ring, e l'uso di green screen, probabilmente utilizzato per aggiungere elementi in post-produzione come l'Erdtree.

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Una foto di una scatola sul set riporta la scritta "Leyndell Streets". In Elden Ring, Leyndell è la capitale reale situata ai piedi dell'Erdtree. Sembra ragionevole supporre che Leyndell apparirà nel film e che le riprese si stiano svolgendo proprio in questo luogo. Le foto mostrano anche una scatola contrassegnata con la scritta "Stormveil". Nel gioco, il Castello di Stormveil si trova sulle scogliere di Stormhill, una roccaforte di Godrick l'Innestato. Anche in questo caso, è lecito supporre che sarà presente nel film. Un'altra immagine, come sottolineato da Shortlist, include oggetti di scena che suggeriscono che l'Accademia di Raya Lucaria sia stata adattata per il film.

E i fan naturalmente non stanno più nella pelle. "Non posso credere che stiamo davvero assistendo a tutto questo", ha commentato un utente in un post di Reddit poi rimosso riferendosi alla scena del Mangiasterco trapelata in rete. "La quantità di fughe di notizie su questo set è pazzesca", ha aggiunto un altro.

Parte del problema nel mantenere il segreto sulla produzione sarebbe legato alla location. Sebbene il Greenwich Naval College non sia affollato come le attrazioni più famose di Londra, si trova sulle rive del Tamigi, a soli 10 minuti a piedi dalla stazione di Greenwich, ed è normalmente aperto al pubblico tutti i giorni. Non è certo un luogo isolato. Anzi, il punto in cui Garland sta girando in questo momento si trova proprio su una strada pubblica e quindi aspettiamoci altri leak a breve.

Secondo l'Hollywood Reporter, Elden Ring ha un budget che supera ampiamente i 100 milioni di dollari, con circa 100 giorni di riprese principali previste. Si tratta del progetto più grande e ambizioso mai realizzato da A24. Nel cast del film troviamo Kit Connor, Emma Laird, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu, oltre a Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall e Peter Serafinowicz. L'uscita del film è fissata al 2028.