Elden Ring: i leak dal set hanno confermato un cambiamento cruciale nella timeline?

Faan in subbuglio dopo che video e foto dal set di Elden Ring sono trapelati on line anticipando dettagli chiave dell'adattamento del popolare videogame. I leak avrebbero confermaro l'inizio ufficiale delle riprese, offrendo un assaggio dell'accuratezza visiva che la produzione sta cercando di raggiungere portando sullo schermo il videogioco action sviluppato dalla software house giapponese FromSoftware.

Annunciato nel 2025, l'adattamento cinematografico di Elden Ring è in fase di sviluppo presso la casa di produzione indipendente A24. Diretto da Alex Garland, il film è prodotto dai suoi frequenti collaboratori Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich insieme allo stesso George R.R. Martin, autore della complessa storia del gioco, e al suo co-produttore de Il trono di spade e House of the Dragon Vince Gerardis. I primi materiali trapelati in rete avrebbero confermato un cambiamento cruciale nella timeline.

Che cosa rivelano i leak di Elden Ring?

Due video dal set scozzese sono trapelati grazie all'utente @ThroxTV su TikTok. Il video più innocuo mostra una fila di carri, barili e altri oggetti di scena che sembrano essere stati presi direttamente dal videogame.

Il secondo video mostra uno scorcio di una cappella in rovina che è senza dubbio una delle fatiscenti Chiese di Marika, luoghi chiave da scoprire nel gioco. A prima vista, il video non ci dice molto, se non che il film sembra puntare a un'estrema fedeltà, ma a un'analisi più attenta sarebbero trapelati elementi che hanno spinto i fan a speculare sull'ambientazione temporale della storia.

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Quando sarà ambientata la storia di Elden Ring?

Elden Ring è ambientato in un vasto regno conosciuto come Interregno. Un tempo la regione era dalla Regina Marika, scelta dalla Grande Volontà, un'entità cosmica che mantiene l'ordine nel mondo attraverso l'Anello Elden (una collezione di rune e poteri che governano le leggi naturali). Nel tentativo di sconfiggere la morte, Marika separò la Runa della Morte dall'Anello Elden e la affidò al suo guardiano personale, Maliketh.

Il videogame si svolge molto tempo dopo la Frantumazione, un evento catastrofico in cui la Regina Marika, sconvolta dal dolore per l'omicidio del figlio Godwyn per mano di assassini intrisi del potere della Runa della Morte rubata, distrusse l'Anello Elden e scomparve, rinnegando la Grande Volontà e gettando l'Interregno nel caos.

Lo stato in cui versa la Chiesa di Marika al centro dei video, in rovine, suggerisce un'ambientazione della storia successiva alla Frantumazione.

"Quella statua è identica a quella del gioco, la adoro", ha scritto l'utente di Reddit TaitoMagatsuu in risposta al secondo video trapelato. "Anche se faccio ancora fatica a immaginare un film di Elden Ring che renda giustizia alla storia del gioco, sono comunque fermamente convinto che Garland sia senza dubbio il miglior regista che avremmo potuto avere. Vedere piccoli dettagli, come strutture e statue riprodotte fedelmente, mi entusiasma ancora di più per questo progetto."

Secondo Inverse.com, "un film incentrato sulla Guerra della Frantumazione anziché sugli eventi del gioco sarebbe probabilmente la scelta più sensata, dato che il contributo di George R.R. Martin alla storia di Elden Ring risiede principalmente nella complessa lore che fa da sfondo alla campagna giocabile. La storia vera e propria del gioco (scritta dal direttore creativo di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki) si sviluppa attraverso l'interattività e la scoperta piuttosto che tramite filmati, il che la rende ancora più difficile da adattare rispetto alla maggior parte dei giochi".

Il cast di Elden Ring

La lavorazione di Elden Ring è in corso in Scozia. Confermata la presenza degli attori Kit Connor, Ben Whishaw e Cailee Spaeny a cui, nelle ultime ore, si è unito Nick Offerman in un ruolo non ancora rivelato.

Uscito nel 2022 e co-creato con George R. R. Martin, il videogame ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Il film prodotto da A24 punta a una distribuzione nelle sale nel 2027.