Elden Ring, il film ha già battuto un record assoluto per il suo budget

Il film è appena entrato in produzione con l'annuncio del cast al completo e ha già infanto il suo primo record che riguarda da vicino la casa di produzione dietro al progetto: la A24

L'adattamento cinematografico di Elden Ring è ufficialmente in produzione, ma il film, tratto dal videogame co-scritto da George R.R. Martin ha già battuto un interessante record.

Il film, le cui riprese sono appena iniziate nel Regno Unito, vedrà coinvolto un cast di nomi molto riconoscibili tra cui Kit Connor, che sarà il protagonista, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu.

Elden Ring, un'immagine dal videogame

Elden Ring è il film più costoso mai realizzato da A24

Si dice che il film abbia un budget di produzione ben superiore ai 100 milioni di dollari, il che lo rende di gran lunga il film più costoso realizzato finora dalla società, superando il precedente record di 70 milioni di dollari di budget attribuiti a Marty Supreme. Le riprese dovrebbero durare circa 100 giorni.

Il budget stimato per Elden Ring rientra in un quadro di crescita più ampio per A24, che negli ultimi anni ha continuato ad espandersi, superando il ruolo di distributore e casa di produzione indipendente di nicchia.

Finora, le produzioni con budget più elevati stanno dando i loro frutti. Civil War, ad esempio, ha incassato 127 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre Marty Supreme ha superato i 180 milioni di dollari, rendendo entrambi i film dei successi commerciali. Se Elden Ring avrà un budget di produzione di 100 milioni di dollari, dovrà diventare il film della A24 con il maggior incasso di tutti i tempi con un margine considerevole. Il film dovrà incassare circa 250 milioni di dollari per raggiungere la soglia di redditività.

Elden Ring, una panoramica del videogame

Quando esce al cinema il film di Elden Ring

Dopo mesi di attesa dall'annuncio ufficiale e i leak che hanno tenuto impegnati i fan accanitissimi del progetto, A24 ha finalmente svelato che l'adattamento cinematografico arriverà nelle sale il 3 marzo 2028 e che le riprese sono ufficialmente iniziate. La pellicola sarà girata in formato IMAX, cosa che renderà possibile quindi anche una distribuzione in questo modello nelle sale attrezzate.

Diretto da Alex Garland, il film è prodotto dai suoi frequenti collaboratori Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich insieme a George R.R. Martin, autore della complessa storia del gioco, e al suo co-produttore de Il trono di spade e House of the Dragon Vince Gerardis.