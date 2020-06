El Presidente, su Amazon Prime Video in streaming da oggi

La nuova serie El Presidente debutterà in tutto il mondo a partire da oggi venerdì 5 giugno in esclusiva su Amazon Prime Video!

L'attesa serie Amazon Original El Presidente porterà sugli schermi le vicende del cosiddetto "FIFA Gate", il famoso scandalo di corruzione del 2015, in più di 200 paesi in esclusiva streaming da oggi su Prime Video.

Ambientata nelle principali città dell'America Latina, degli Stati Uniti e d'Europa la serie esplora lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo raccontando la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club Cileno che è uscito dall'anonimato fino a diventare il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association argentina, Julio Grondona.

El Presidente: Andrés Parra e Paulina Gaitan in una scena della serie Amazon Prime Video

La serie composta da otto episodi della durata di un'ora vanta nel cast tra gli altri Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian). La serie è scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman) che ha anche il ruolo di produttore esecutivo della serie, al suo fianco i registi Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) e Gabriel Díaz (Bala Loca). El Presidente è co-prodotta con Gaumont e dai partner Fabula, la casa di produzione premio Oscar di Pablo e Juan de Dios Larraín e la casa di produzione argentina Kapow.