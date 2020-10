El Dorado: la gag delle stampelle di Robert Mitchum e John Wayne nascondeva una gaffe

La gag delle stampelle di Robert Mitchum e John Wayne, in El Dorado, nascondeva una gaffe del regista che nel corso degli anni è passata alla storia.

Il personaggio di Robert Mitchum in El Dorado è ferito alla gamba destra sin dall'inizio della storia e aveva bisogno di usare una stampella per quella gamba, ma Robert Mitchum era solito spostarla sul lato sinistro di tanto in tanto senza un motivo apparente.

La continuità era così scarsa che John Wayne ha deciso di menzionare questo errore, piuttosto evidente, usando come escamotage la voce del suo personaggio in una delle ultime scene. Al regista, Howard Hawks, l'appunto di Wayne piacque così tanto che decise di lasciarlo nel film.

La versione di Mitchum di questa storia è molto diversa: secondo l'attore americano egli inizialmente obiettò ma Hawks lo costrinse a cambiare lato con la stampella in base a ciò che sembrava migliore, dal punto di vista visivo, in ogni scena della pellicola.

Sempre secondo l'attore di El Dorado, quando Hawks si rese conto di quanto fosse oscena la discontinuità, Mitchum suggerì il dialogo aggiuntivo tra il suo personaggio e quello di Wayne per coprire la gaffe. Nella scena finale, sia Wayne che Mitchum hanno le stampelle sotto il braccio sbagliato.