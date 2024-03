Eiza Gonzalez parla dell'audizione per The Batman: 'Ero dispiaciuta, ma Zoe è perfetta come Catwoman'

L'attrice Eiza Gonzalez ha parlato dell'audizione per il ruolo di Catwoman in The Batman e della sua delusione quando non ha ottenuto la parte.

Eiza Gonzelez è tornata a parlare di The Batman, spiegando come si è svolta la sua audizione per il ruolo di Catwoman, poi assegnato a Zoe Kravitz.

L'attrice ha inoltre sottolineato che non pensa sarà coinvolta prossimamente nei progetti del DC Universe, pur non escludendo nessuna possibilità.

Le audizioni per l'iconico ruolo

Rispondendo alle domande di ComicBook.com, Eiza González ha dichiarato: "La mia opportunità è stata in quell'occasione e non è accaduto per me. Penso non fosse nel mio destino e va bene così. In realtà, penso che quando ero più giovane mi entusiasmasse realmente. Ovviamente, a questo punto, sono passati così tanti anni".

L'attrice ha aggiunto: "Ero così entusiasta quando ho fatto i test davanti alla telecamera per The Batman. E l'intero processo è stato sconvolgente e non riuscivo a crederci perché ero un'enorme fan di Catwoman. Quando non ho ottenuto la parte, in quel momento, sono rimasta sconvolta".

The Batman 2: cosa sappiamo sul sequel del film DC di Matt Reeves

The Batman: Zoë Kravitz in un'immagine

L'approvazione dell'attrice

Eiza ha però aggiunto: "Ma poi ho visto il film e ho pensato: 'Wow, l'ho amato. Ho amato lei'. Ho adorato Zoe in quel ruolo. Sono stata semplicemente così ossessionata con quello che Matt Reeves aveva creato e ora penso che sia bello vedere le persone che vengono scelte per il ruolo giusto e che mi piace vedere come membro del pubblico".

L'attrice ha sottolineato "Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata quell'opportunità. Ma sono semplicemente una geek, nel senso che mi piace vederlo e non mi dispiace più mentre lo guardo".

Eiza Gonzalez, attualmente, è nel cast della serie Il problema dei tre corpi, il nuovo progetto televisivo di David Benioff e D.B. Weiss che sta per arrivare sugli schermi di Netflix.